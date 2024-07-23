Foto: LETA

В минувшее воскресенье сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) в рамках процессуальных действий явились на два объекта, связанных с бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок.

В результате уголовно-процессуальных действий СГБ изъяла носители информации, а также документы. В настоящее время изъятые документы и носители анализируются.

В СГБ пояснили, что уголовно-процессуальные действия проводились в рамках начатого в феврале 2024 года уголовного процесса о возможном сотрудничестве Татьяны Жданок со спецслужбами России.

Как сообщалось, утечка электронной переписки показала, что Жданок как минимум с 2004 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками российской Федеральной службы безопасности и просила деньги на организацию мероприятий. Сама Жданок отрицает сотрудничество с российскими органами.

Переписка по электронной почте оказалась в распоряжении российского издания The Insider, которое поделилось этой информацией с Балтийским центром журналистских расследований Re:Baltica, эстонским порталом Delfi и шведской газетой Expressen. В ответе Re:Baltica Жданок не стала отрицать подлинность электронных писем, но заявила, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных в результате взлома.

После публикации Re:Baltica Жданок выступила с заявлением для СМИ, в котором подчеркнула, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов квалифицируется как кража персональных данных, что является уголовным преступлением.

"Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои коллеги-единомышленники продолжаем и будем продолжать использовать трибуну Европарламента для борьбы с неофашизмом. Обвинения в моих контактах с некоторым людьми, что является прямой обязанностью политика, не сработают", — говорится в заявлении Жданок. Она также напоминает, что ее имени не было в так называемых мешках ЧК, в отличие от многих известных политиков, так как она не сотрудничала и не сотрудничает ни с какими спецслужбами.

В СГБ на вопросы Re:Baltica о том, чем для евродепутата могут закончиться разоблачения о сотрудничестве со спецслужбами враждебной страны, ответили, что закон предусматривает ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в направленной против Латвии деятельности только с 2016 года и применить его задним числом нельзя. В то же время СГБ будет оценивать одно из электронных писем Жданок, датированное 2017 годом, когда ответственность уже предусмотрена.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit