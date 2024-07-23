В минувшее воскресенье сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) в рамках процессуальных действий явились на два объекта, связанных с бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок.
В результате уголовно-процессуальных действий СГБ изъяла носители информации, а также документы. В настоящее время изъятые документы и носители анализируются.
В СГБ пояснили, что уголовно-процессуальные действия проводились в рамках начатого в феврале 2024 года уголовного процесса о возможном сотрудничестве Татьяны Жданок со спецслужбами России.
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