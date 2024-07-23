В минувшее воскресенье сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) в рамках процессуальных действий явились на два объекта, связанных с бывшим депутатом Европарламента Татьяной Жданок.

В результате уголовно-процессуальных действий СГБ изъяла носители информации, а также документы. В настоящее время изъятые документы и носители анализируются.

В СГБ пояснили, что уголовно-процессуальные действия проводились в рамках начатого в феврале 2024 года уголовного процесса о возможном сотрудничестве Татьяны Жданок со спецслужбами России.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!