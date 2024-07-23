Сотрудник Госполиции задержали злоумышленников, которые подожгли сарай с сеном в волости Виргас Южнокурземского края, а также нашли и вернули владельцу сгоревшей собственности собаку, которую тот считал погибшей.

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 12 июля на пульт дежурного поступил сигнал о злоумышленном поджоге на хуторе в волости Виргас. Поскольку неподалеку от сарая находилась и собака владельца хутора Арго, пропавшая после пожара, мужчина решил, что его друг погиб в огне.

Полиция начала уголовный процесс и 17 июля задержала подозреваемых в поджоге — ими оказались совершеннолетние юноши. Также было установлено, что 16 июля они "похозяйничали" и в соседней Дуналкской волости.

Личности подозреваемых были установлены благодаря сотруднику полиции, который в свободное от работы время отправился на вечернюю пробежку и заметил подозрительную машину, припаркованную возле кладбища.

В скором времени поступила информация о поджоге сарая, поэтому было принято решение проверить, кому принадлежала машина и где в этот момент находился ее владелец.

В ходе расследования полиция установила причастность задержанных юношей к семи случаям поджогов. Также они подозреваются в совершении и других преступлений. В частности, как оказалось, с хутора в волости Виргас они украли собаку Арго.

Полицейские установили, куда подозреваемые спрятали собаку, а затем вернули ее законному владельцу. Мужчина, который решил, что пес погиб в огне пожара, очень эмоционально пережил момент встречи со своим верным другом.

Полиция продолжает расследование. Все задержанные подозреваемые помещены под арест.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit