Сотрудник Госполиции задержали злоумышленников, которые подожгли сарай с сеном в волости Виргас Южнокурземского края, а также нашли и вернули владельцу сгоревшей собственности собаку, которую тот считал погибшей.

По информации пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 12 июля на пульт дежурного поступил сигнал о злоумышленном поджоге на хуторе в волости Виргас. Поскольку неподалеку от сарая находилась и собака владельца хутора Арго, пропавшая после пожара, мужчина решил, что его друг погиб в огне.

Полиция начала уголовный процесс и 17 июля задержала подозреваемых в поджоге — ими оказались совершеннолетние юноши. Также было установлено, что 16 июля они "похозяйничали" и в соседней Дуналкской волости.

Личности подозреваемых были установлены благодаря сотруднику полиции, который в свободное от работы время отправился на вечернюю пробежку и заметил подозрительную машину, припаркованную возле кладбища.

В скором времени поступила информация о поджоге сарая, поэтому было принято решение проверить, кому принадлежала машина и где в этот момент находился ее владелец.

В ходе расследования полиция установила причастность задержанных юношей к семи случаям поджогов. Также они подозреваются в совершении и других преступлений. В частности, как оказалось, с хутора в волости Виргас они украли собаку Арго.

Полицейские установили, куда подозреваемые спрятали собаку, а затем вернули ее законному владельцу. Мужчина, который решил, что пес погиб в огне пожара, очень эмоционально пережил момент встречи со своим верным другом.

Полиция продолжает расследование. Все задержанные подозреваемые помещены под арест.

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