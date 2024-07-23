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Прокуратура передала в Латгальский районный суд материалы уголовного дела о двойном убийстве, в рамках которого обвинения предъявлены двум 16-летним подросткам.

Согласно обвинительному заключению, подростки вместе со своими будущими жертвами распивали алкоголь. В результате спора между ними вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину. Одному мужчине были нанесены удары острым предметом. Потерпевшему были нанесены телесные повреждения средней тяжести.

Остальные участники вечеринки потребовали, чтобы подростки ушли. Однако обвиняемые, один из которых находился под воздействием алкоголя, а второй в состоянии наркотического опьянения, решили расправиться с недовольными, зная, что те не окажут им сопротивления. Согласно материалам дела, одна из жертв находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и у него была сломана нога, а второй находился в беспомощном состоянии.

Обвиняемые устроили расправу над мужчинами, сначала избивая их, а затем нанося многочисленные удары ножом в область сердца, а также в спину, ноги и руки. От полученных ранений пострадавшие скончались.

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