Вечером 21 июля, в Хемнице (федеральная земля Саксония) произошла драка, в которой участвовали две конфликтующих группы.
По данным местных СМИ, около полуночи в полицию обратился житель, сообщивший о драке. Прибывшие по указанному адресу полицейские застали по указанному адресу 38-летнюю женщину и 37-летнего мужчину.
В соседнем доме сотрудники полиции обнаружили других участников драки: ими оказались граждане Латвии, двоим из которых потребовалась медицинская помощь.
Причина конфликта, которая привела к массовой драке, не установлена. По одной из версий, на латвийцев было совершено нападение со стороны местных жителей.
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