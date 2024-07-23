Во вторник из региональной больницы в Восточную больницу вертолетом Национальных вооруженных сил (НВС) доставлена пожилая пациентка в критическом состоянии, сообщила порталу Delfi руководитель отдела общественных отношений Рижской Восточной клинической университетской больницы Гундега Варпа.

Пациентку с обоюдной пневмонией и тяжелой дыхательной недостаточностью доставила в Восточную больницу команда Центра специализированной медицины Службы неотложной медицинской помощи под руководством врача Восточной больницы Юрия Авдюкевича, сказала Варпа.

Пациентке еще во время транспортировки обеспечили искусственную вентиляцию легких и непрерывный ввод ряда медикаментов.

Вертолет встретили команда клиники неотложной медицины и приема пациентов больницы, врач Рэмс Зыковс, помощник врача Алина Войткун и санитар Нилс Зилманис, проведя в клинике необходимые дополнительные обследования и стабилизацию состояния пациентки.

Пациентка продолжит лечение в Отделении токсикологии и сепсиса больницы.

Варпа напомнила, что перевод тяжелобольных пациентов из регионов и дальнейшее лечение - будни Восточной больницы.

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