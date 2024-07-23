"К сожалению, к сожалению … Надо сказать, что Анна погибла. К сожалению …", - написал во вторник днем, после сообщения полиции об обнаруженных в Межмали Калнциемской волости останках человека, которые могли бы соответствовать описанию пропавшей в ноябре прошлого года Анны Янсоне, на сайте Х ее муж Юрис Эвертовскис.
Ранее во вторник сообщалось, что полиция сообщала о найденных человеческих останках и вещах, которые по признакам, возможно, соответствуют описанию Янсоне. Полиция начала уголовный процесс по 13-й части Уголовного закона, назначены экспертизы, чтобы идентифицировать и убедиться в том, что найденная - действительно Янсоне.
Эвертовскис написал на социальной платформе Х: "Да, не вполне 100%. Да, экспертиза ДНК еще будет. И к ней меня не пустили. Но … если честно, оснований для сомнений на самом деле нет… черт возьми … свинство … я рассчитывал, но был не готов".
Он также поблагодарил всех за поддержку и помощь "во весь этот период", а также извинился, что и дальше, возможно, будет напрямую делиться в Х записями по этому делу.
"И простите, если я почувствую потребность тут в ближайшее время еще кое-что обсудить по делу и по-другому... мне иногда просится письменно и не целясь индивидуально, а просто... как здесь", - написал Эвертовскис, который ранее именно на этой платформе с ноября делился своими эмоциями и актуальной информацией о процессе поиска пропавшей Анны.
Уже сообщалось, что 1 ноября прошлого года Госполиция получила информацию о пропавшей без вести Анне Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизе Эвертовской 2023 года рождения.
На следующий день, 2 ноября, при проведении целенаправленных поисковых мероприятий полицейские обнаружили в лесу в Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором был обнаружен мертвым объявленный в розыск младенец.
Результаты экспертиз показали, что ребенок умер 1 ноября от синдрома внезапной смерти младенцев, признаков насилия не обнаружено, а также в организме не обнаружено остатков химических веществ.