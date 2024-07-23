"К сожалению, к сожалению … Надо сказать, что Анна погибла. К сожалению …", - написал во вторник днем, после сообщения полиции об обнаруженных в Межмали Калнциемской волости останках человека, которые могли бы соответствовать описанию пропавшей в ноябре прошлого года Анны Янсоне, на сайте Х ее муж Юрис Эвертовскис.

Ранее во вторник сообщалось, что полиция сообщала о найденных человеческих останках и вещах, которые по признакам, возможно, соответствуют описанию Янсоне. Полиция начала уголовный процесс по 13-й части Уголовного закона, назначены экспертизы, чтобы идентифицировать и убедиться в том, что найденная - действительно Янсоне.

Эвертовскис написал на социальной платформе Х: "Да, не вполне 100%. Да, экспертиза ДНК еще будет. И к ней меня не пустили. Но … если честно, оснований для сомнений на самом деле нет… черт возьми … свинство … я рассчитывал, но был не готов".

Он также поблагодарил всех за поддержку и помощь "во весь этот период", а также извинился, что и дальше, возможно, будет напрямую делиться в Х записями по этому делу.

"И простите, если я почувствую потребность тут в ближайшее время еще кое-что обсудить по делу и по-другому... мне иногда просится письменно и не целясь индивидуально, а просто... как здесь", - написал Эвертовскис, который ранее именно на этой платформе с ноября делился своими эмоциями и актуальной информацией о процессе поиска пропавшей Анны.

Paldies visiem par atbalstu un palīdzību visā šajā periodā... un piedodiet, ja jutīšu vajadzību te tuvākajā laikā vēl šo un to izrunāt par lietu un citādi... man reizēm prasās rakstiski un netēmējot individuāli, bet vienkārši.. kā šeit. — Džuris (@TontonsB) July 23, 2024

Уже сообщалось, что 1 ноября прошлого года Госполиция получила информацию о пропавшей без вести Анне Янсоне 1989 года рождения и ее дочери Луизе Эвертовской 2023 года рождения.

На следующий день, 2 ноября, при проведении целенаправленных поисковых мероприятий полицейские обнаружили в лесу в Валгундской волости Елгавского края автомобиль, в котором был обнаружен мертвым объявленный в розыск младенец.

Результаты экспертиз показали, что ребенок умер 1 ноября от синдрома внезапной смерти младенцев, признаков насилия не обнаружено, а также в организме не обнаружено остатков химических веществ.

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