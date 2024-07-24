Сотрудники Госполиции задержали мужчину, который обустроил в лесном массиве Риги тайник, где хранил кокаин.
По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, подозреваемого 1976 г.р. задержали с поличным 18 июля.
В момент задержания подозреваемый пытался взять из тайника около 50 граммов кокаина. Всего же стражи порядка обнаружили в тайнике около 500 граммов наркотического вещества.
Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за аналогичные противоправные действия. 19 июля суд выдал санкцию на его арест.
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