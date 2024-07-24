Государственная полиция прекратила поиски пропавшего в Салдусском крае Матиса Пойканса 2005 года рождения, так как он был найден без признаков жизни.

Как уже сообщалось ранее, Пойканс 24 июля около часа ночи уехал из своего дома в Ремтской Салдусского края на мотоцикле и не вернулся.