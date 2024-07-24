Государственная полиция прекратила поиски пропавшего в Салдусском крае Матиса Пойканса 2005 года рождения, так как он был найден без признаков жизни.
Госполиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
Как уже сообщалось ранее, Пойканс 24 июля около часа ночи уехал из своего дома в Ремтской Салдусского края на мотоцикле и не вернулся.
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