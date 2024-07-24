В Каунасе вынесен приговор гражданам Латвии - 20-летнему В.Я. и 19-летнему А.Р. - которых признали виновными в незаконной перевозке нелегалов через государственную границу, действуя в составе организованной группы.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2024 года сотрудники пограничного пункта "Калвария" в рамках предотвращения и контроля нелегальной миграции остановили автомобиль, принадлежащий гражданину Латвии, в котором перевозили нелегалов.

В прокуратуре отметили, что один из граждан Латвии управлял автомобилем, перевозившим нелегалов, а второй в это время вел заранее запланированное наблюдение за обстановкой, чтобы предупредить сообщника о возможной опасности.

По версии следствия, юноши незаконно перевезли из Латвии в Литву 14 нелегальных мигрантов - 12 граждан Индии и 2 граждан Непала.

В ходе досудебного расследования установлено, что латвийцы действовали из корыстных побуждений, чтобы получить от организатора обещанное вознаграждение в размере не менее 6 тысяч евро.

Рассмотрев это уголовное дело, Каунасский районный суд признал граждан Латвии виновными в преступлении и приговорил В.Я. к 1 году и 3 месяцам, а А.Р. - к 9 месяцам и 2 суткам лишения свободы без усиленного надзора с обязательством в течение шести месяцев безвозмездно отработать 100 часовв учреждениях здравоохранения, попечительства или общественных организациях.

Приговор суда может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы в течение 20 дней со дня его оглашения.

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