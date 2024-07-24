Во вторник, 23 июля, водитель автобуса Lux Express на маршруте Тарту-Таллинн своим поведением создал опасную ситуацию, возмутив пассажиров, пишет Rus.Postimees.

23 июля в TikTok опубликовали в видео, на котором водитель Lux Express ведет автобус, положив локти на руль, тем самым подвергая опасности как пассажиров, так и других участников дорожного движения.

Под видео есть подпись: "Как это называется? Обе руки на руле? В такой ситуации время реакции увеличивается, и если бы что-то произошло, кто бы нес ответственность? Компания или водитель автобуса? Если пассажиры не чувствуют себя в безопасности, то это демотивирует пользоваться услугами этой компании".

"Такое поведение, безусловно, не соответствует стандартам нашей компании и требованиям безопасности. Мы отреагировали на ситуацию сразу, как только получили информацию. Мы провели беседу с водителем автобуса, и ему было вынесено официальное предупреждение. Водитель признал свою ошибку и понимает серьезность ситуации", - прокомментировал происшествие член правления Lux Express Ингмар Роос.

"Lux Express приносит искренние извинения всем пассажирам, которых затронул этот инцидент. Нашим приоритетом всегда была и остается безопасность и благополучие пассажиров", - добавил Ингмар Роос.

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