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По информации Госполиции, прибывшие на футбольный матч польские болельщики в целом вели себя в рамках приличия, однако констатировано много случаев, когда они мешали общественному порядку, а также были пойманы на употреблении наркотиков.

По факту одного нарушения общественного порядка полиция начала административное дело. Также в полицию поступило еще несколько сигналов о том, что польские футбольные фанаты мешают общественному порядку, но эти данные не подтвердились.

Кроме того, Госполиция совместно с Государственной пограничной службой провели контрольные мероприятия на приграничном КПП, в ходе которых было констатировано много нарушений, связанных с употреблением и хранением наркотических веществ.

Как уже сообщалось ранее, в минувшую среду в Риге состоялся футбольный матч между латвийским ФК Riga и польским ФК Šlask (Вроцлав). На этот матч в Ригу прибыло большое количество польских болельщиков.

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