Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) запретила ввоз в Латвию 27 тонн куркумы индийского происхождения. Лабораторный контроль выявил, что остаток пестицида хлорпирифоса в пять раз превышает максимально допустимую норму, говорится в опубликованной ПВС информации.

Представители службы указали, что на время проведения лабораторных исследований партия специй была задержана в пункте пограничного контроля Рижского порта. В настоящее время владелец товара оформляет документы для вывоза партии.

Лабораторные исследования проведены в рамках усиленного пограничного контроля, согласно которому 20% ввозимой в Европейский Союз (ЕС) партий куркумы должны быть проверены на наличие запрещённого пестицида – этиленоксида. В данном случае этиленоксид не был обнаружен в продукте, однако образцы были также проверены на другие остатки пестицидов, выявив превышение допустимой нормы хлорпирифоса.

ПВС является учреждением государственной администрации, подведомственным Министерству земледелия, осуществляющим государственный надзор и контроль в области оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

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