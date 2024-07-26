Неприятностями и штрафами обернулся вечер 22 июля для агрессивного водителя гидроцикла, который не только не отреагировал на призыв сотрудников Управления безопасности на воде Рижской муниципальной полиции (РМП) остановиться, а решил получить дозу адреналина, попытавшись скрыться от стражей порядка.

Как отмечает пресс-центра РМП, два экипажа Управления безопасности на воде РМП устроили погоню за нарушителем по Даугаве, в самом центре Риги. Поскольку действия агрессивного гидроциклиста представляли опасность для других плавсредств на реке, к задержанию привлекли и бойцов спецназа Госполиции.

В скором времени нарушителя задержали. Полиция проверила личные данные водителя и пассажира, а также регистрационные документы на гидроцикл. Было установлено, что цвет гидроцикла не совпадает с цветом, занесенным в базу Дирекции безопасности дорожного движения. Также в базе не оказалось и идентификационного номера конкретного транспортного средства.

Поскольку водитель не смог предъявить полиции документ, дающий ему право на управление соответствующим видом водного транспорта, его оштрафовали на 50 евро. Еще 1000 евро ему придется заплатить за эксплуатацию судна, которое не было зарегистрировано в определенном порядке.

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