"Я считаю, что во время вторжения России в Украину и продолжающейся там войны организация в столице Латвии подобного мероприятия в честь Российской империи должна рассматриваться как провокация. Это было бы откровенным неуважением к защитникам Украины и противоречило бы позиции большинства цивилизованного общества", - сказал исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге.