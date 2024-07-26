Рижская дума запретила запланированное на субботу мероприятие в Верманском саду в память о российском флоте, сообщили в самоуправлении.
Организаторы собирались отметить 310-ю годовщину морского сражения при Гангуте. В мероприятии должны были принять участие около 20 человек.
"Я считаю, что во время вторжения России в Украину и продолжающейся там войны организация в столице Латвии подобного мероприятия в честь Российской империи должна рассматриваться как провокация. Это было бы откровенным неуважением к защитникам Украины и противоречило бы позиции большинства цивилизованного общества", - сказал исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге.
"Поэтому, принимая во внимание рекомендацию Службы государственной безопасности, я решил запретить мероприятие", - пояснил он.