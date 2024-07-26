В среду, 24 июля 2024 года, полицейский участок Виттенберга проинформировал Федеральную полицию о нападении на гражданина Латвии. ЧП произошло на вокзале Лютерштадт-Виттенберг (федеральная земля Саксония — Анхальт).

По данным полиции, между 44-летним мужчиной, находившимся на второй платформе станции, и неизвестным на третьей платформе произошла словесная перепалка. Затем конфликт перерос в драку, после чего гражданину Латвии было нанесено ножевое ранение.

Затем нападавший скрылся, а пострадавший обратился за помощью. Федеральная полиция ведет расследование и ищет свидетелей нападения.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !