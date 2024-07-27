В пятницу, 26 июля, в озере Вангажу в Ропажском крае был обнаружен труп человека, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе. Утонувший человек был поднят на поверхность и передан полиции, которая проведет расследование обстоятельств происшествия.

За неполных восемь месяцев этого года сотрудники ГПСС достали из водоемов в Латвии 64 погибших человека. Из них 39 погибших были извлечены из воды во время купального сезона, который начался 15 мая и продлится до сентября.

В 2023 году пожарно-спасательная госслужба достала из водоемов 116 тел погибших, в том числе 50 – в купальный сезон.

ГПСС напоминает о необходимости быть осторожными при отдыхе у воды. Неосторожные действия часто приводят к трагическим происшествиям.

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