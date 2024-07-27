В Земгальском районном суде на октябрь назначено закрытое заседание, на котором будет рассматриваться дело официанта, обвиняемого в сексуальном насилии против коллег.

Как следует из материалов уголовного дела, официант и все потерпевшие девушки работали в одном кафе. Обвиняемый приставал к девушкам и совершал против них противоправные действия насильственного сексуального характера, зная, что от него зависят их трудовые отношения, а жертвам была необходима эта работа.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый пользовался ситуацией, когда оставался наедине со своей жертвой, и ему никто не мог помешать. Одна из девушек подвергалась сексуальному насилию неоднократно.

Кроме того, против воли своих жертв он сохранил в своем телефоне и компьютере фотографии потерпевших в обнаженном виде.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !