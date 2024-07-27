Foto: DELFI Aculiecinieks

В субботу днем в Кокнесе (Айзкраукльский край) произошел пожар ​​в кафе "Panna Cafe Koknese", сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, 27 июля в 16.49 поступил звонок о пожаре в общественном здании на улице Блауманя в Кокнесе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя стремительно распространяется с первого этажа на мансардный этаж.

Работы по тушению осложнялись тем, что жестяная крыша деформировалась от жары и огня, что затрудняло доступ к огню. Чтобы пожарные могли получить доступ к огню, жестяную крышку с крыши сняли с помощью лебедки автоцистерны.

В 21.18 распространение огня удалось локализовать. Мансардный этаж здания выгорел на площади 600 квадратных метров.

В тушении задействованы более 20 пожарных и шесть автоцистерн.

По словам местных жителей, из-за пожара в районе кафе образовалось сильное задымление.

По данным "Firmas.lv", фирма SIA IMIga, управляющее кафе "Panna Cafe" в Кокнесе, зарегистрирована в 2009 году, ее уставный капитал составляет 2988 евро. Предприятием владеют Ингуна Грандане, Марис Малмейстарс и Ингуна Калниня. В 2023 году фирма работала с оборотом 1,099 млн евро, что на 17% больше, чем годом ранее, но компания понесла убыток в 88 450 евро по сравнению с прибылью годом ранее.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit