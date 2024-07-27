В субботу днем в Кокнесе (Айзкраукльский край) произошел пожар ​​в кафе "Panna Cafe Koknese", сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, 27 июля в 16.49 поступил звонок о пожаре в общественном здании на улице Блауманя в Кокнесе. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя стремительно распространяется с первого этажа на мансардный этаж.

Начались работы по тушению, в которых были задействованы более 15 пожарных и пять автоцистерн.

По словам местных жителей, из-за пожара в районе образовалось сильное задымление.

По данным "Firmas.lv", фирма SIA IMIga, управляющее кафе "Panna Cafe" в Кокнесе, зарегистрирована в 2009 году, ее уставный капитал составляет 2988 евро. Предприятием владеют Ингуна Грандане, Марис Малмейстарс и Ингуна Калниня. В 2023 году фирма работала с оборотом 1,099 млн евро, что на 17% больше, чем годом ранее, но компания понесла убыток в 88 450 евро по сравнению с прибылью годом ранее.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!