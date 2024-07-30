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Во время бури на полигоне Национальных вооруженных сил (НВС) человек оказался зажат под деревом, сообщил передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Янис Гринбергс.

По словам Гринбергса, несчастный случай произошел во время тренировок на полигоне. У него нет информации о состоянии здоровья пострадавшего.

Представитель VUGD сообщил, что всего в связи с поваленными бурей деревьями поступило около 1300 вызовов. Больше всего вызовов поступило в Риге, в основном эти случаи были без пострадавших.

Рижская Восточная клиническая университетская больница сообщила, что в понедельник в Клинику неотложной медицины и приема пациентов были доставлены два пациента, пострадавших в результате бури.

У 44-летней пациентки констатированы переломы нескольких позвонков, а у 62-летнего мужчины — переломы ребер, лопатки, ноги и позвонков.

Пострадавшая женщина помещена в отделение, а мужчина — в клинику интенсивной терапии. Оба пострадавших получили травмы, идя по улице.

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