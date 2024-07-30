Служба государственной безопасности (СГБ) не нашла оснований для возбуждения уголовного процесса по факту задержания в конце июня в Даугавпилсе у объекта с ограниченным доступом гражданина России, запускавшего дрон.
Как сообщила агентству LETA служба, СГБ провела проверку и не обнаружила информацию, которая могла бы служить основанием для начала уголовного процесса.
Ранее сообщалось, что полиция получила информацию о запуске дрона в зоне ограниченного доступа в Даугавпилсе. На месте полицейские обнаружили, что дроном управляет гражданин России 1983 года рождения.
Информация о произошедшем была передана СГБ и Службе военной разведки и безопасности.
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