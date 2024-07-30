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В субботу, 27 июля, инспекторы группы профилактики Государственной полиции спасли 13-летнего мальчика, который подавился конфетой. Об этом сообщила агентству LETA представитель Государственной полиции Зане Васкане.

Во время празднования Дней города Валмиера в саду Молодежного центра "Vinda" проходили различные детские мероприятия. Во второй половине дня к инспекторам подошла плачущая девочка, прося помощи, так как её 13-летний брат подавился конфетой.

Оценив серьезность ситуации, старший инспектор Лиене Каужена немедленно начала проводить прием Геймлиха, чтобы освободить дыхательные пути мальчика. Тем временем коллега Ирина Брикамане связалась с Службой неотложной медицинской помощи и обратилась к окружающим с призывом о помощи, спрашивая, есть ли среди них медицинский работник.

Несмотря на несколько попыток применения приема Геймлиха и ударов по спине, мальчик не начал дышать. Работница Службы неотложной медицинской помощи по телефону консультировала инспектора о дальнейших действиях. Через некоторое время мальчик сам начал дышать, вскоре прибыла бригада "Скорой", которая оказала необходимую медицинскую помощь.

Благодаря быстрой и профессиональной работе инспекторов, а также помощи окружающих, жизнь мальчика была спасена. Государственная полиция выражает благодарность инспекторам Каужене и Брикамане за профессиональные действия. Также выражает благодарность мужчине, который дежурил у ворот сада, и сделал все, чтобы медики "Скорой" смогли быстро и препятственно добраться до места происшествия.

Этот случай подтверждает, насколько важна быстрая и адекватная реакция в критических ситуациях, а также эффективное сотрудничество между различными службами и обществом, подчеркивает Васкане.

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