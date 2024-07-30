В субботу, 27 июля, в 13:03, сотрудники Государственной полиции зафиксировали на 88-м километре дороги Инчукалнс-Валмиера-эстонская граница водителя на автомобиле "Porsche Cayman" с эстонскими номерами. Автомобиль двигался со скоростью 176 км/ч, хотя разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.

Согласно Закону о дорожном движении, за превышение разрешенной скорости более чем на 70 километров в час водителю транспортного средства предусматривается штраф в размере от 1400 до 2000 евро и лишение водительских прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Латвийская госполиция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения является важным для безопасного и успешного движения на дорогах. Нарушения такого рода угрожают безопасности как водителя, так и подвергает опаности других участников движения. В данном случае водителю будет наложен соответствующий штраф в соответствии с латвийским законодательством.

Государственная полиция продолжит активно контролировать дорожное движение и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности на дорогах. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения Латвии и ездить ответственно.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!