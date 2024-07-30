В минувший понедельник, 29 июля, в Риге, на улице Крустпилс произошло столкновение трех автомобилей — двух BMW и Peugeot. В результате аварии пострадали два человека, которых с места происшествия доставили в больницу.
За рулем одного из BMW находился водитель в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 1,97 промилле. Также, возможно, он мог находиться под воздействием наркотических веществ.
Водителя сначала доставили на экспертизу, а затем задержали и водворили в изолятор.
Полиция начала уголовный процесс, в рамках котjрого будет установлены обстоятельства ДТП.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit