В минувший понедельник, 29 июля, в Риге, на улице Крустпилс произошло столкновение трех автомобилей — двух BMW и Peugeot. В результате аварии пострадали два человека, которых с места происшествия доставили в больницу.

За рулем одного из BMW находился водитель в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 1,97 промилле. Также, возможно, он мог находиться под воздействием наркотических веществ.

Водителя сначала доставили на экспертизу, а затем задержали и водворили в изолятор.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках котjрого будет установлены обстоятельства ДТП.

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