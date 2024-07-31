В 33-ю годовщину Мядининкской трагедии в среду в столице и в Мядининкай пройдут мероприятия в память о жертвах. Утром в Вильнюсском кафедральном соборе пройдет богослужение.

Позже пройдут традиционные памятные мероприятия у мемориала в Мядининкай и на Антакальнисском кладбище.

В памятных мероприятиях в Мядининкай примут участие президент Гитанас Науседа, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Ингрида Шимоните, министры, парламентарии и должностные лица.

31 июля исполняется 33 года со дня нападения на пограничный пост Мядининкай на границе Литвы и Беларуси. Рано утром 31 июля 1991 года бойцы Рижского Отряда милиции особого назначения (ОМОН) напали на литовских таможенников и пограничников на этом КПП.

В результате нападения ОМОНа семь таможенников, полицейских и пограничников были убиты выстрелами, а один тяжело ранен. Погибли Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс.

Спасти удалось лишь таможенника Томаса Шярнаса, который был тяжело ранен.

За массовое убийство в Мядининкай осужден и отбывает пожизненное заключение бывший сотрудник ОМОНа Константин Михайлов.

Еще три сотрудника ОМОНа: Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов, - были приговорены литовскими судами к самому суровому наказанию заочно, поскольку Россия отказалась их выдать.

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