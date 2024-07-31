По сообщению Латгальского регионального управления полиции, 28 июля была получена информация о том, что с территории автосервиса в Даугавпилсе украдены две машины. В ходе следствия было установлено, что в автосервис вломился юноша, ранее уже попадавший в поле зрения органов правопорядка. Пытаясь уйти во время погони от полиции, он разогнался до 162 км/ч.

Информация о краже автомобилей Toyota Yaris и Citroen C5 была получена в минувшее воскресенье, во второй половине дня. Полиция начала уголовные процессы и выяснила, что сначала юноша украл Toyota , однако далеко не уехал, поскольку неподалеку проколол колесо.

После этого он вернулся в автосервис и похитил Citroen C5. Даугавпилсская муниципальная полиция передала Госполиции записи камер видеонаблюдения, благодаря которым было установлено, куда направился злоумышленник на краденой машине. Заметив погоню, подросток не остановился и продолжил движение, игнорируя приказы остановиться.

На одном участке дороги, где разрешенная скорость составляет 90 км/ч, нарушитель разогнался до 162 км/ч. Однако полиции удалось его остановить. Как и предполагалось, у 18-летнего угонщика не оказалось прав.

Обе машины возвращены владельцам, по делу начат уголовный процесс, а также административные процессы.

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