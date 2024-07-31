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Государственная пограничная служба за сутки предотвратила 81 попытку нарушения латвийско-белорусской границы. Это одна из крупнейших попыток за последнее время.

Всего с начала года на незаконном нарушении границы попались 3600 человек. По гуманитарным соображениям в Латвию за сутки пропустили 12 человек.

Осенью прошлого года в среднем в Латвию за сутки пытались незаконно пробраться около 100 человек. Однако после этого в течение нескольких месяцев количество попыток существенно снизилось: нескольких недель не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы.

В этом году первые попытки нелегального пересечения границы были зафиксированы 10 января.

Из-за усиления миграционного давления с 13 марта по 12 сентября на латвийско-белорусской границе вновь действует усиленный режим работы пограничной системы.

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