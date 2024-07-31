Вечером 30 июля в Гарциемсе на берегу моря найдено тело мужчины. Возможно, это Серго Тваури, который пропал без вести, отправившись с группой на гидроцикле к острову Роню.

В полиции сообщили, что тело обнаружил на пляже в волости Царникавас прохожий, о чем сразу же сообщил оперативным службам.

Полиция начала уголовный процесс, в рамках которого назначены экспертизы.

Судя по вещам и одежде, это может быть Серго Тваури, пропавший 13 июля. Личность устанавливается.

Как уже сообщалось ранее, 13 июля из Эстонского объединенного морского и воздушного поисково-спасательного координационного центра (JRCC Таллинн) поступила информация о двух пропавших без вести в море людях, которые направлялись на водных мотоциклах из Калтене на эстонский остров Роню (Рухну).

Поселок Калтене расположен в Курземе на побережье Рижского залива, между Роей и Мерсрагсом. Принадлежащий Эстонии остров Рухну (Роню) находится в центральной части Рижского залива на расстоянии 36 км от побережья Латвии.

Последнее известное местонахождение гидроциклов и расчетный поисково-спасательный район находились в территориальных водах Эстонии, поэтому поисково-спасательную операцию осуществляют эстонские Морские силы (JRCC Таллинн).

После получения информации, на основании соглашения о сотрудничестве, латвийская сторона немедленно направила к месту происшествия патрульный корабль Морских сил P-09 Rēzekne.

13 июля в ходе поисковой операции вертолет эстонского спасательного центра обнаружил в море два гидроцикла, людей на них не было. Однако в 16.17 оба джета и один шлем были обнаружены в 13 километрах от порта Рухну, но людей не было. Поиски продолжались до поздней ночи и рано утром возобновились как только рассвело.

В воскресенье около 14 часов местный житель Рухну сообщил в центр тревоги, что один из попавших в беду на море мужчин - Евгений - самостоятельно добрался до берега острова Рухну около шести часов утра.

К поискам пропавшего Серго Тваури были привлечены также многочисленные волонтеры.

Поиски, продолжавшиеся 18 дней на море и на суше, завершились во вторник вечером около 21 часа, когда на пляже Гарциемс недалеко от Риги было найдено тело утонувшего мужчины. Глава фонда Kadunud Ааре Рюйтель подтвердил в среду утром, что найденное тело принадлежит Серго.

"Представитель фонда Kadunud и близкий родственник пропавшего сообщили полиции Эстонии поздно вечером, что тело Серго найдено на латвийском побережье. Более подробной информации пока нет", - сообщила представитель пресс-службы Департамента полиции и пограничной охраны Хеди Таммелехт.

Foto: Valsts policija

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