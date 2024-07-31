24 июля самолет, летевший из Каунаса в Лондон из-за агрессивного пассажира был вынужден совершить посадку в аэропорту Варшава/Модлин. Литовца задержали польские пограничники. Происходившее на борту на видео сняла одна из пассажирок и разместила видео в социальной сети TikTok.

По данным польских пограничников, в самолете агрессивно себя вел 45-летний гражданин Литвы. Он приставал к пассажирам, оскорблял членов экипажа, не реагировал на призывы к порядку, от мужчины разило алкоголем. Пилот принял решение совершить посадку в Модлине.

На борт поднялись польские пограничники, попросили мужчину последовать за ними, в противном случае, предупредили они, будет применена сила. Мужчина требованиям пограничников не подчинился. Литовец законным требованиям пограничников не подчинился, поэтому на него надели наручники и вывели его из самолета.

"Когда мужчину выводили из самолета и выполняли другие процедуры, он вел себя агрессивно, оскорблял пограничников", - сказано в пресс-релизе.

На видео в TikTok видно, что мужчину насильно выводят из самолета, а пассажиры благодарят пограничников.

По словам пограничников, мужчину сначала доставили в больницу, а потом закрыли в комиссариате в следственном изоляторе. На следующий день мужчине предъявили обвинения в оскорблении пограничников, он свою вину не признал и отказался давать показания. Ему также назначили штраф за нарушение действующих правил. После этого мужчину отпустили.

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