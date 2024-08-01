В среду в Латвии зарегистрировано 141 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали десять человек, сообщила агентству LETA государственная полиция.

Вчера шесть человек пострадали в авариях в Рижском регионе, двое - в Латгалии, а по одному - в Курземе и Земгале. Из пострадавших шестеро были велосипедистами, а один - пешеходом.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семерых водителей: шестерых в Рижском регионе и одного в Латгалии. Все семь задержанных водителей сели за руль транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что им назначили уголовное наказание, в связи с чем конфискуют транспортное средство или взыщут стоимость транспортного средства.

А за превышение скорости на водителей автомашин вчера было оформлено 182 протокола: в Рижском регионе оштрафованы всего шесть водителей, в Латгале - 64, в Видземе - 51, в Курземе - 47, а в Земгале - 14. Троих водителей оштрафовали за агрессивную езду.

Всего полиция вчера оформила 353 протокола за нарушения правил дорожного движения.

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