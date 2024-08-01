В среду в Таураге (Литва) зафиксировано необычное происшествие: сообщается, что из транспортного средства выпали двое военнослужащих.

По данным полиции, 31 июля, в 10.27 поступило сообщение о том, что в Таураге, на ул. С.Даряус ир С.Гирено произошло ЧП. Звонивший сказал, что из проезжавшего транспортного средства выпали двое военных.