В среду в Таураге (Литва) зафиксировано необычное происшествие: сообщается, что из транспортного средства выпали двое военнослужащих.
По данным полиции, 31 июля, в 10.27 поступило сообщение о том, что в Таураге, на ул. С.Даряус ир С.Гирено произошло ЧП. Звонивший сказал, что из проезжавшего транспортного средства выпали двое военных.
На место происшествия выехали врачи скорой помощи. Информация была передана военной полиции, которая выясняет обстоятельства происшествия.
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