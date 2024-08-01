Найденный в море в Гарциемсе во вторник вечером человек опознан и является пропавшим в середине июля по дороге на остров Рухну водителем водного мотоцикла из Латвии, сообщили в Государственной полиции.

Во вторник вечером прохожий заметил мертвого мужчину в море в Гарциемсе Царникавского края. На место происшествия прибыли оперативные службы.

В связи с произошедшим в полиции начат уголовный процесс, однако экспертиза для установления личности не потребуется, так как погибший опознан.

Уже сообщалось, что 13 июля в территориальных водах Эстонии пропали двое граждан Латвии, которые направлялись на гидроциклах из Калтене на остров Рухну. У мотоциклов возникли технические проблемы в море, и люди пытались добраться до берега вплавь.

Один из пропавших успешно добрался до Рухну, а второй, Серго Тваури 1986 года рождения, не был найден.

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