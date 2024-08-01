По данным Департамента здравоохранения Финляндии, в прошлую пятницу, 26 июля на борту пассажирского судна Viking Gabriella из Таллинна в Хельсинки путешествовал человек, заболевший корью.

По данным Iltalehti, рейс из Таллинна в Хельсинки состоялся между 14.00 и 16.50 часами. Финские органы здравоохранения предупреждают, что заболевший корью человек мог заразить других пассажиров во время путешествия. Поэтому всем, кто находился на борту парома в тот день и в это время, следует проверить, привиты ли они сами и члены их семьи от кори.

Руководитель службы эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Юта Варьяс сообщила, что обстоятельства конкретного случая еще выясняются, и Департамент здоровья Эстонии поддерживает контакт с финскими коллегами для получения дополнительной информации.

"Известно, что лайнер отправился из Таллинна 26 июля в 14.00, и людям, побывавшим в той поездке, следует в первую очередь проверить, привиты ли они от кори или ранее болели этим заболеванием. Тогда люди смогут быть более уверенными в том, что они защищены от кори", - сказала Варьяс.

Однако если прививки не было, следует быть особенно осторожными в ближайшие недели, поскольку корь - очень заразное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Внутренние помещения парома обычно хорошо проветриваются, но все равно многолюдны, и вирус может переноситься и передаваться по воздуху по многим помещениям судна.

Медикам известно, что один инфицированный человек может заразить до 18 невакцинированных людей. Учитывая, что люди могли заразиться в пятницу, 26 июля, до появления возможных симптомов еще есть некоторое время, поскольку инкубационный период заболевания составляет 7-21 день.

Департамент здоровья Эстонии просит путешественников следить за своим здоровьем в течение 21 дня, оставаться дома и обращаться к семейному врачу, если они почувствуют себя плохо или у них появятся признаки заболевания.

Обязательно надо сообщить своему семейному врачу о том, что они были на этом пароме и могли контактировать с больным корью. Первые симптомы кори - высокая температура, респираторные симптомы и часто конъюнктивит. Сыпь обычно начинается через несколько дней после повышения температуры и держится более недели.

Корь - очень заразное заболевание, которое распространяется в помещении по воздуху. Болезнь может протекать тяжело, независимо от возраста, особенно если сопротивляемость организма ослаблена, и даже может привести к летальному исходу.

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