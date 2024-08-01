Управление уголовной полиции Рижского региона сообщает, что найдено тело Ильи Терехова (2003 г.р.), который вечером 1 июля пошел купаться на пляже Вакарбулли и пропал. Следов насильственной смерти на теле молодого мужчины не констатировано.
Также полиция сообщает, что без признаков жизни найдено тело 18-летнего Даниэля Кальве, который пропал 27 июля в Стипниеки Олайнского края. На теле юноши следов насильственной смерти не констатировано.
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