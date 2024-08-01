Юрмальский участок Госполиции разыскивает 73-летнего Анатолия Романченко, которого в последний раз видели 10 июня, когда он выходил из своего дома в Юрмале, на улице Салдус.
Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, седые волосы и борода.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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