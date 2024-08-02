В среду вечером литовские пограничники совместно с сотрудниками Пасвальского районного комиссариата полиции остановили для досмотра въехавший из Латвии автомобиль Peugeot с испанскими номерами.

В ходе проверки документов в салоне автомобиля на заднем сиденье была обнаружена стеклянная емкость с металлической крышкой, внутри которой проверяющие заметили вещество, напоминающее наркотики. Водитель, 22-летний испанец, сообщил полиции, что он купил "травку" в Риге.

Все граждане Испании задержаны и доставлены в комиссариат. После первоначального допроса пассажиров отпустили, а водителя задержали на срок до 48 часов.

Начато досудебное расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ без цели их распространения.

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