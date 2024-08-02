Всего в этом году было предотвращено 3636 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 12 лицам позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

Как сообщалось, осенью прошлого года пограничники в среднем за сутки предотвращали до 100 попыток проникновения в Латвию, но в зимние месяцы их число значительно сократилось, и в течение нескольких недель не фиксировалось ни одной попытки пересечь границу. С наступлением более теплой погоды попытки нелегальных мигрантов проникнуть на территорию Латвии возобновились.