В ночь на субботу сотрудники Госполиции в ходе погони остановили в окрестностях района "Новая Тейка" автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого, перемещаясь по улице Бривибас, неоднократно нарушил правила дорожного движения.

В Госполиции сообщили, что вместо разрешенных на этом участке 50 км/ч водитель разогнался до 90 км/ч, ехал в обратном направлении по улице с односторонним движением, пересекал перекрестки на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, водитель не сразу подчинился требованиям полиции остановиться, а затем отказывался выходить из машины. Также мужчина отказался от проверки на содержание в организме алкоголя.

По делу начат уголовный процесс, а также несколько административных процессов.

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