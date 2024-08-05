Бюро внутренней безопасности передало в Восточнолатгальскую прокуратуру материалы уголовного процесса, начато против сотрудника Государственной пограничной службы (ГПС) и двух частных лиц, подозреваемых в предпринимательской деятельности без регистрации.

В ходе предварительного следствия было установлено, что пограничник вместе с двумя частными лицами в течение нескольких лет продавал машины, не имея на официального разрешения.

За это время предприниматели продали транспортные средства на сумму более 275 000 евро.

В результате их нелегальной деятельности казне был нанесен ущерб в размере 15 000 евро.

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