Сотрудники 4-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями завершили расследование по делу о сутенерстве и содержании подпольного борделя группой лиц в целях зарабатывания денег, торговли людьми, а также для легализации финансовых средств, полученных преступным путем и в крупных размерах.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые организовали в Риге подпольный бордель, где девушки оказывали клиентам сексуальные услуги. По подозрению в совершении этих преступлений полиция задержала неоднократно судимого за тяжкие преступления 53-летнего мужчину и 41-летнюю женщину.

По предположению следствия, подозреваемые координировали работу лиц, работающих в борделе, контролируя количество клиентов, определяя цену сексуальных услуг и собирая часть прибыли, полученной от проституции. Также эта пара осуществляла и другую деятельность, обеспечивающую бесперебойную работу борделя.

Кроме того, подозреваемые регулярно переводили полученные наличными средства на свои банковские счета, изменяя при этом местонахождение и принадлежность полученных преступным путем средств, чтобы скрыть их происхождение.

Чтобы скрыть и замаскировать происхождение нелегально полученных средств, подозреваемые объединяли их с официальными доходами, приобретая на них недвижимость и движимое имущество, производя ремонт на объектах недвижимости, а также тратя на собственные нужды.

По сообщению полиции, таким образом была осуществлена ​​легализация денежных средств, полученных преступным путем, скрывающая истинный характер и происхождение денежных средств, которые были связаны с совершением уголовного преступления - сутенерства.

В ходе расследования было установлено, что один из подозреваемых воспользовался уязвимостью и зависимостью от него проституток, учитывая их бедность, потребность в средствах к существованию и наркозависимость, а также обстоятельства, при которых у этих лиц не было реального или приемлемого выбора, кроме как подвергаются сексуальной эксплуатации.

Кроме того, у подозреваемого в качестве долгового залога остались документы, удостоверяющие личности проституток. В результате женщины были вынуждены продолжать заниматься проституцией, оказывать клиентам сексуальные услуги за вознаграждение, возвращать часть заработанных денег владельцу борделя. Это преступление было квалифицировано в ходе следствия как торговля людьми.

В рамках расследования полиция наложила арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых на общую сумму 120 000 евро.

Изначально оба подозреваемых находились под стражей, однако позже в отношении одного из них была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Дело направлено в Многоотраслевую специализированную прокуратуру.

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