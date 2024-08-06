1 августа, на Лиепайском шоссе, неподалеку от Дурбе водитель пассажирского автобуса, направлявшегося из Риги в Лиепаю, совершил рискованный маневр при обгоне грузового автомобиля. Из-за необдуманных действий водителя ехавшему по встречной полосе легковому автомобилю пришлось тормозить.

Это уже второй за неделю зафиксированный видеорегистраторами случай на шоссе, когда водители пассажирских автобусов совершают рискованные маневры при обгоне.

Запись видеорегистратора опубликовала Линда, которая в тот момент находилась в легковом автомобиле вместе с ребенком. Увидев, что ей навстречу несется автобус, ей пришлось тормозить, поскольку в этом месте шоссе по обочинам установлены металлические барьеры и съехать на обочину с проезжей части невозможно.

Напомним, что этим летом на Лиепайском шоссе произошло несколько трагических аварий, в результате которых погибли 6 человек.

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