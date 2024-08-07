Благодаря международному сотрудничеству латвийская полиция задержала подозреваемого в покушении на сотрудника Государственной пограничной службы в Даугавпилсе. Материалы дела переданы в прокуратуру для предъявления обвинения, тем временем следствие продолжается, и органы правопорядка устанавливают остальных членов организованной группировки, распределение их ролей и связь с данным преступлением. Также полиция устанавливает заказчика убийства.

По информации пресс-центра Госполиции, материалы дела, начатого в отношении гражданина Латвии 1990 г.р., были переданы в прокуратуру в мае этого года. Дело расследует Управление по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями.

В ходе расследования было установлено, что преступление имело видимые признаки заказа и участия в нем международной организованной преступной группы. Установлено также, что к совершенному преступлению причастна организованная на международном уровне группа лиц, состоящая из граждан Латвии, Литвы и Украины.

Как уже сообщалось ранее, рано утром 6 ноября 2020 года в Даугавпилсе, возле дома номер 22 по улице Става (Новый Форштадт) было совершено покушение на сотрудника ГПС (1973 г.р.). Известно, что пострадавший пограничник принимал участие в борьбе с организованной контрабандой сигарет.

Когда сотрудник ГПС направлялся на работу, на него напали вооруженные преступники, распылив ему в лицо слезоточивый газ и нанеся множество ударов по голове и телу предметом, похожим на молоток. Пострадавшему удалось вырваться и вызвать скорую.

В ходе масштабного расследования шло активное сотрудничество с Генеральной прокуратурой Латвии, региональными структурными подразделениями полиции и органами правопорядка других стран. По данным Госполиции, была создана совместная следственная группа, куда вошли сотрудники полиции Латвии и Украины.

Расследование проводилось на территории Латвии и Украины. В ходе следствия полиция получила информацию о членах организованной группы, куда входил и гражданин Латвии.

1 августа 2023 года подозреваемый — гражданин Латвии 1990 г.р. - был задержан. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за нелегальный оборот алкоголя и табачных изделий, а также за хранение, перемещение или реализацию

товаров или иных ценностей, подлежащих таможенному оформлению, на таможенной территории Латвии без разрешения таможенных органов, если это совершено в крупном размере.

Параллельно на территории Украины были задержаны еще трое подозреваемых — ими оказались граждане Украины 1983, 1988 и 1998 г.р.

Уголовный процесс начат по ч.1 и ч.5 статьи 118 Уголовного закона Латвии - за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, в связи с тем, что потерпевший или его родственник исполняли свои служебные или профессиональные обязанности, а также, если преступление совершено организованной группой.

За это преступление законодательством предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения, иди лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с последующим пробационным надзором на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества или без таковой.

Также начат уголовный процесс по ч.2 ст. 253 Уголовного закона Латвии — за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку наркотических и психотропных веществ, если это было совершено группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере. Также начат уголовный процесс по ч.2 ст. 237.1 УЗ Латвии. Следствие по делу продолжается.

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