Должностное лицо Государственной полиции с супругом совершили хищение из Гарантийного фонда средств на содержание, причинив государству материальный ущерб на сумму более 15 000 евро, свидетельствует информация, предоставленная Бюро внутренней безопасности (БВБ).

Как сообщили в БВБ, во второй половине июля бюро направило в Зиемельскую прокуратуру Риги уголовный процесс для возбуждения уголовного преследования в отношении должностного лица Управления Госполиции Курземского региона и частного лица за мошенничество в группе лиц по предварительному сговору.

В ходе досудебного расследования БВБ получило доказательства того, что должностное лицо полиции со своим супругом совершили мошенничество, а именно, в течение нескольких лет необоснованно запрашивали и похитили из Гарантийного фонда средств на содержание административные средства на содержание, в результате чего государству был причинен материальный ущерб в размере более 15 000 евро.

Против должностного лица Госполиции и частного лица предложено начать уголовное преследование за совершение преступления, предусмотренного частью второй статьи 177 уголовного закона, - мошенничество в группе лиц.

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