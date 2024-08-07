В Красноярске выдвинуто обвинение гражданину Латвии в подготовке к убийству местного жителя.

По данным новостного портала "Сиб/Медиа" со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры, в 2010 году мужчина обратился к другу детства, который проживал в Латвии. Он предложил ему найти киллера, чтобы тот за десять тысяч евро убил мужа его любовницы. Все из-за нежелания разбираться с разделом имущества и разводом.

Друг дал такое поручение знакомому. Он передал киллеру задаток, сведения о жертве, проживающей в Красноярске, фото, парик и самодельное оружие с глушителем.

Мужчина несколько раз приезжал на поезде в Красноярск и выслеживал свою цель. Он планировал убийство и искал подходящее место, однако планы не были реализованы, так как в дело вмешались правоохранительные органы.

Отмечается, что латвиец согласился на сотрудничество с силовиками и рассказал им все, что знает, а также помог задержать заказчицу.

Заказчик и организатор преступления уже провели свой срок в тюрьме, а их подельник до сих на свободе, т. к. Латвия отказывается выдавать своего гражданина. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Красноярска без присутствия обвиняемого.

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