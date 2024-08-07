В минувший понедельник в Резекне был задержан мужчина 1978 г.р., подозреваемый в избиении собственного отца.

По данным Латгальского регионального управления полиции, на этой неделе была получена информация о том, что в Резекне, в одном из частных домов сын жестоко обходится со своим отцом.

Во время конфликта он несколько раз ударил мужчину по лицу, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. В итоге, пострадавшему 1951 г.р. потребовалась госпитализация.

Известно, что в ходе конфликта и нападавший, и его жертва были пьяны. Подозреваемый задержан. По делу начат уголовный процесс.

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