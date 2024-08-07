На прошлой неделе в Риге после конфликта в одном из хостелов был убит сотрудник. По подозрению в убийстве задержан постоялец хостела. Начат уголовный процесс.

По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции, вечером 29 июля сотрудники Госполиции и Службы неотложной медицинской помощи получили сигнал из Пардаугавы, где в ходе конфликта был ранен администратор. Несмотря на то, что оперативные службы прибыли на место происшествия быстро, спасти жизнь пострадавшего не удалось.

По подозрению в совершении преступления сотрудники Рижского Пардаугавского управления полиции задержали возле хостела выходца из одной из стран Азии, который в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция выяснила, что иностранец проживал в хостеле, у него также имелся вид на жительство в Латвии. Также было установлено, что ранее мужчина не попадал в поле зрения органов правопорядка.

По предварительным данным, между постояльцем хостела и администратором вспыхнул конфликт относительно использования номера, после чего клиент нашел в личных вещах нож и в приступе гнева нанес работнику не менее десяти ранений в спину и другие части тела.

Подозреваемый задержан, следствие по делу продолжается.

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