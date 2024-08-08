По информации Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в минувшую среду был получен сигнал с Бривибас гатве в Риге, где в канале Юглас констатировали утечку топлива.

Как отметили в ГПСС, площадь загрязнения составила около 80 квадратных метров. Для того, чтобы не допустить большего загрязнения, спасатели установили около 100 метров заградительных бонов.

Для мониторинга ситуации спасатели задействовали беспилотник. В 21.39 работы на месте ЧП были уже завершены.

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