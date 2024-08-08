Fоtо: Valsts policija

Рижское Пардаугавское управление полиции разыскивает Александра Буша (1971 г.р.), который 1 августа вышел из своего дома в Риге, на улице Русас, и пропал.

Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения.

Был одет: рубашка, разноцветный джемпер, синие джинсы, коричневые туфли.

Особые приметы: на правом плече татуировка в виде двух орлов.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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