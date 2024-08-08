На этой неделе вступит в силу приговор суда в отношении мужчин, стрелявших в оленей из движущегося автомобиля в Салдусском крае. Полтора года условного заключения с двухлетним испытательным сроком и пробационным надзором - такой приговор суд установил для Мартиньша Карлсонса и Каспара Кюды, ныне уже бывших членов охотничьего клуба Jaunmuižas Mežrags.

Как напоминает журнал Ir, преступление произошло на трассе Салдус-Кулдига. Снимая стадо оленей, бегущих по полям, стрельбу случайно зафиксировала проезжавшая мимо женщина. Видео стало вирусным в социальных сетях, и действия охотников вызвали широкое осуждение.

Во время незаконной охоты мужчины игнорировали и тот факт, что на шоссе было активное движение, и наличие автомашины на малой дороге.

"Наказание не мягкое", - комментирует прокурор Сигитс Шаркис.

Помимо полутора лет лишения свободы условно за незаконное убийство двух благородных оленей, двое преступников должны выплатить в госбюджет еще 10 560 евро.

Прокурор просил условных, а не реальных приговоров, поскольку подсудимые признали свою вину и полны решимости загладить ее - возникла уверенность, что новых преступлений они не совершат. Однако если кто-то из них в течение двух лет совершит преступление, он тут же попадет в тюрьму.

Янис Бауманис, глава Союза охотников Латвии, считает, что наказание адекватное: "У того, кто однажды оступился, будет повод задуматься. Если человек наказан уголовно, это штамп на всю жизнь".

Наказание следует рассматривать и в контексте других преступлений - если пьяный водитель получает условный срок за наезд на человека, то условное наказание в данном случае адекватно, считает Бауманис. Он не помнит других подобных дел, которые дошли бы до суда.

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